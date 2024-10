Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Schiltachstraße - Polizei sucht Zeugen (07.10.2024)

Schramberg (ots)

In der Schiltachstraße hat ein unbekannter Autofahrer am Montagmittag ein Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte streifte gegen 14:00 Uhr den dort abgestellten schwarzen Audi Q3 an der Fahrerseite. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07422 27010, beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

