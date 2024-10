Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der B462 mit über 25.000 Euro Sachschaden (10.10.2024)

Schramberg (ots)

Am Donnerstag, gegen 7 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundestraße 462 auf Höhe der Abzweigung Schramberg- Sulgen gekommen. Ein 19-jähriger Fahrer eines 3er BMWs war auf der B462 in Richtung Schramberg unterwegs und fuhr auf der Abbiegespur in Richtung Sulgen. Hierbei kollidierte der BMW-Fahrer mit einem 32-jährigen Fahrer eines VW, der dem 19-Jährigen auf der B462 entgegenkam. Keiner der Beteiligten verletzte sich, trotzdem wurden beide vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell