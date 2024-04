PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Einbruchdiebstahl+++Versuchter Einbruch in Cafe+++Sachbeschädigung an Rettungswagen+++Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden+++Verkehrsunfallflucht+++

Hochtaunuskreis (ots)

PSt. Bad Homburg

Einbruch in Kleingartenanlage

Tatzeit: Freitag, 26.04.2024, 19.00 Uhr - 21.00 Uhr Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Schleidweg

Am Freitag den 26.04.2024, zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr verschafften sich drei Täter Zutritt zu einer Kleingartenanlage. Dort brachen sie in einen Wohnwagen ein und beschädigten diesen massiv.

Drei bisher unbekannte Täter überstiegen das Gartentor zu einem Kleingartenvereins. Im Anschluss brachen sie eine Tür zu einer Gartenhütte und einem auf dem Grundstück abgestellten Wohnwagen auf. Auf der Suche nach Beute zerstörten die Täter diverse Einrichtungsgegenstände, sowie zwei Scheiben des Wohnwagens. Auf dem Grundstück wurden zwei weitere Gartenhütten angegangen. Insgesamt kam es zur Entwendung von diverser Elektronik, sowie Lautsprechern und einem Feuerzeug.

Die Täter konnten bei der Tatausführung videografiert werden. Sie werden wie folgt beschrieben.

Täter 1:

männlich, ca. 170 cm groß, ca. 15 Jahre alt, braune-kurze Haare, blaue Hummels Trainingsanzugsjacke, schwarze Trainingshose, schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle.

Täter 2:

männlich, ca. 160 cm groß, ca. 14 Jahre alt, schwarzes-kurzes Haar, schwarze Steppjacke, graues Element auf den Oberarmen, graue Jeans oder Stoffhose, schwarz-weiße Sportschuhe.

Täter 3:

männlich, ca. 180 cm groß, ca. 16 Jahre alt, schwarzes-kurzes Haar, graue Steppweste, darunter oranger Pullover der Marke Stone Island, schwarze Trainingshose, schwarz-weiße Schuhe mit weißer Sohle.

Wer Hinweise auf die Identität der Personen geben kann, möge sich mit der Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 in Verbindung setzen.

Versuchter Einbruch in Café

Tatzeit: Do., 25.04.2024, 22.30 Uhr - Fr., 26.04.2024, 08.00 Uhr Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Schulberg

Zwischen Donnerstag, den 25.04.2024, 22.30 Uhr und Freitag, den 26.04.2024, 08.00 Uhr versuchten sich unbekannte Täter Zugang zu einem Café in Bad Homburg zu verschaffen.

Die unbekannten Täter begaben sich zum Hintereingang des Cafés und versuchten sich, mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs über eines der dortigen Fenster, Zugang zu dem Objekt zu verschaffen, was jedoch misslang. Anschließend ergriffen sie die Flucht in unbekannte Richtung.

Es entstand Sachschaden an dem Fenster im dreistelligen Bereich. Hinweise auf die Täter sind, zum Zeitpunkt der Mitteilung, nicht bekannt.

Sachbeschädigung an Rettungswagen

Tatzeit: Samstag, den 27.04.2024, 23.30 Uhr Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Rathausplatz

Am Samstag, den 27.04.2024, gegen 23.30 Uhr riss der 20-jährige männliche Beschuldigte einen im Rettungswagen befindlichen Desinfektionsspender von der Wand, sodass die Innenverkleidung des Fahrzeugs beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden.

Der Beschuldigte wurde nach Beendigung aller polizeilicher Maßnahmen vor Ort entlassen.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Tatzeit: Samstag, den 27.04.2024, 05:23 Uhr Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Berliner Straße

Am Samstag, den 27.04.2024, kam es auf der Berliner Straße, 61381 Friedrichsdorf, gegen 05:23 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

In Folge eines Streitgesprächs zwischen einem 49-Jährigen Fiatfahrers und seinem Beifahrer kam dieses von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stieß anschließend mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi zusammen, welcher im Anschluss auf einen BMW und dieser wiederum auf einen Mercedes geschoben wurde. Es wurde niemand verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrzeughalter der einzelnen Fahrzeuge wurden in Kenntnis gesetzt und kamen für die Unfallaufnahme vor Ort.An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 21.300EUR

----

Verkehrsunfallflucht

Tatzeit: Samstag, den 27.04.2024, 09.01 Uhr - 10.00 Uhr Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Ringstraße

Am Samstag, den 27.04.2024, kam es auf der Ringstraße, 61381 Friedrichsdorf, zwischen 09.01 Uhr und 10.00 Uhr, zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Die beiden betreffenden PKW parkten nebeneinander auf einem Parkplatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchierte das verursachende Fahrzeug den anderen PKW beim Ausparken an der rechten Vordertür. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen von der Unfallörtlichkeit. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Renault Koleos. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000EURentstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Wer Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben kann, möge sich mit der Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 in Verbindung setzen.

Pst. Oberursel

Alkoholisierter Autofahrer versucht sich der Kontrolle zu entziehen

Oberursel, Hans-Mess-Straße

Samstag, 27.04.2024, 23:45 Uhr

Am späten Samstagabend führten Beamte der Polizeistationen Bad Homburg und Oberursel eine stationäre Verkehrskontrolle auf der Niederstedter Straße in Oberursel durch. Hierbei wurde an der Kontrollstelle festgestellt, dass der Fahrer einen abwesenden und orientierungslosen Eindruck machte. Er wurde daraufhin aufgefordert auf einen Parkplatz zu fahren, um eine Verkehrskontrolle durchführen zu können. Der Fahrer kam dieser Aufforderung nicht nach und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er mit seinem Fahrzeug davonfuhr. Im Rahmen der polizeilichen Nacheile konnte das Fahrzeug in der Hans-Mess-Straße angetroffen und angehalten werden. Im Rahmen zeigte sich der Fahrer weiter unkooperativ, bejahte aber den Konsum von Alkohol. Der Beschuldigte wurde daraufhin auf die Polizeistation in Oberursel verbracht, wo durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet wurde., Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte von der Dienststelle entlassen.

Fahren unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter

Steinbach, Obergasse 22

Sonntag, 28.04.2024, 00:10 Uhr

In der Nacht auf Sonntag fiel einer Streifenbesatzung der Polizeistation Oberursel ein Elektro-Kleinstkraftrad auf, welches die Bahnstraße in Steinbach befuhr. Die Streife entschloss sich zu einer Überprüfung und unterzog das Fahrzeug, sowie den 20-jährigen Fahrer. Dieser verneinte zunächst den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln. Nach durchgeführten Tests hinsichtlich der Fahrtauglichkeit ergaben sich jedoch Anhaltspunkte auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Der Fahrer räumte daraufhin ein, dass er zuvor Marihuana geraucht habe. Der Beschuldigte wurde daraufhin ebenfalls auf die Polizeistation Oberursel sistiert, wo durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt, und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Pst. Königstein

Diebe bestehlen Geburtstagsgäste

61476 Kronberg, Oberer Thalerfeldweg

28.04.2024, 00:20 Uhr

Ein 17-Jähriger lud zu einer Gartenparty in Kronberg ein, zu der auch zwei ungeladene Gäste erschienen. Diese nahmen, zuerst unbemerkt, eine Musikbox und Kopfhörer an sich. Nachdem die beiden 16-Jährigen der Veranstaltung verwiesen wurden, entwendeten sie weiterhin das E-Bike eines 17-Jährigen Gastes, indem sie mit vor Ort aufgefundenen Sägen einen Holzpfahl durchtrennten, an dem das Fahrrad gesichert wurde. Da der Diebstahl des Fahrrads zeitnah auffiel und dieses geortet werden konnte, führte dies zu einer schnellen Festnahme der Jugendlichen. Im Rahmen der Durchsuchung beider Personen konnten neben einem Schlagring und einem Messer auch das auf der Gartenfeier entwendete Diebesgut aufgefunden und den rechtmäßigen Eigentümern übergeben werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurden die Jugendlichen den Eltern übergeben. Gegen sie wurden Verfahren aufgrund der Diebstähle und Verstöße gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Körperverletzung und Sachbeschädigung nach Streit mit Uber-Fahrer

61476 Kronberg, Königsteiner Straße

28.04.2024, 01:50 Uhr

Nachdem sich eine unbekannte Frau und ihr Begleiter mit einem Uber nach Kronberg fahren ließen, geriet die ca. 30 Jahre alte Frau in einen Streit mit dem 61-Jährigen Fahrer und schlug ihm im weiteren Verlauf mit der Faust auf die Nase. Anschließend nahm sie zwei volle PET-Flaschen in die Hand und schlug dem Fahrer damit in den Nacken. Als sie daraufhin des Fahrzeugs verwiesen wurde, riss sie die Handyhalterung aus der Mittelkonsole und warf das Handy des Fahrers auf den Boden. Dabei entstand ein Schaden von ca. 450EUR. Zudem versuchte die Frau immer wieder, den Fahrer anzugehen, wurde dabei aber von ihrem Begleiter zurückgehalten. Sie ging schließlich wenige Meter weiter zu einem weiteren Uber-Fahrzeug, nahm einen Stein und beschädigte mit diesem die Beifahrertür, bevor sie flüchtete. An dem PKW entstand ein Schaden von ca. 500EUR.

Wenn Sie Zeuge des Vorfalls wurden, dann melden Sie sich bitte unter 06174-92660 auf der Polizeistation Königstein.

Pst. Usingen

Fahrraddiebstahl

Tatort: Bahnhof Saalburgsiedlung, 61273 Wehrheim Tatzeitraum: Donnerstag, 25.04.2024, zwischen 07:30 Uhr und 18:05 Uhr

Ein 24-Jähriger aus Friedrichsdorf sicherte am Donnerstagmorgen sein Pedelec am Bahnhof Saalburgsiedlung mit einem Schloss. Bei seiner Rückkehr am frühen Abend musste er allerdings feststellen, dass sein Fahrrad im Laufe des Tages entwendet wurde. Auch das Schloss konnte nicht mehr aufgefunden werden. Für Hinweise können sich mögliche Zeugen an die Polizei Usingen unter der Rufnummer 06081 / 92080 wenden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell