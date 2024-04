PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrraddiebe unterwegs +++ Porsche aufgebrochen +++ Auto auf Supermarktparkplatz zerkratzt +++ Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Fahrraddiebe unterwegs,

Grävenwiesbach, Mönchweg & Lindenstraße, Mittwoch, 24.04.2024, 3.20 Uhr

(da)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren Fahrraddiebe in Grävenwiesbach unterwegs. Gegen 3.20 Uhr wurden die beiden Diebe von einer Überwachungskamera dabei gefilmt, wie sie in eine Garage in der Lindenstraße eindrangen und dort zwei Pedelecs im Wert von knapp 10.000 Euro entwendeten. Mit diesen flüchteten sie in Richtung eines angrenzenden Feldes. Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr stellte zudem ein Anwohner im Mönchweg fest, dass aus seiner Garage ebenfalls zwei Fahrräder im Wert von knapp 7.000 Euro entwendet worden waren. Die beiden Taten stehen vermutlich in Zusammenhang. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nach zwei Personen. Eine Person trug eine dunkle Hose, eine dunkle Mütze, einen Kapuzenpullover mit Verstärkungen an den Ellenbogen, eine Weste und einen dunklen Rucksack. Das Gesicht war mit einem dunklen Schal oder Tuch maskiert. Der zweite Täter trug eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke und dunkle Schuhe der Marke "New Balance" mit einem weißen "N". Hinweise zu den Personen werden unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

2. Porsche aufgebrochen,

Oberursel, Altkönigstraße, Dienstag, 23.04.2024, 19 Uhr bis Mittwoch, 24.04.2024, 11 Uhr

(da)Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Oberursel einen Porsche aufgebrochen. Der schwarze Porsche Macan S war seit 19 Uhr in der Altkönigstraße geparkt. Am nächsten Morgen musste der Besitzer gegen 11 Uhr feststellen, dass Unbekannte Bargeld, Kleidung und andere Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren entwendet hatten. Aufgrund des brachialen Vorgehens der Autodiebe war die Bordelektronik nach der Tat nicht mehr funktionsfähig. Dadurch entstand zusätzlich zum Wert des Diebesgutes ein Schaden von über 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Auto auf Supermarktparkplatz zerkratzt, Bad Homburg, Gluckensteinweg, Freitag, 19.04.2024, 9 Uhr bis 10.20 Uhr

(da)Am Mittwoch zeigte ein Mann aus Bad Homburg an, dass Unbekannte in den vergangenen Tagen sein Auto zerkratzt hatten. Bereits am Freitag gegen 9 Uhr hatte der Mann sein Auto, einen schwarzen Audi Q3, auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Gluckensteinweg abgestellt. Als er gegen 10.20 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, war dieser an drei Stellen zerkratzt worden. Da es bislang keine Hinweise auf die Täter gibt, bittet die Polizeistation Bad Homburg die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat am vergangenen Freitag zwischen 9 und 10.20 Uhr die Tat auf dem Parkplatz im Gluckensteinweg bemerkt? Hinweise werden unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

4. Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus, Bad Homburg, Kirdorf, Baierstraße, Mittwoch, 24.04.2024, 16.10 Uhr

(da)Am Mittwoch löste die Sichtung einer Spielzeugwaffe einen größeren Polizeieinsatz in Bad Homburg aus. Gegen 16.10 Uhr stellten Bewohner einer Einrichtung in der Baierstraße zwei Pistolen im Zimmer eines Mitbewohners fest. Da es sich allem Anschein nach um echte Waffen handelte, war die Polizei zunächst mit mehreren Kräften vor Ort. Dort angekommen konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich tatsächlich um Spielzeugwaffen, die von der Polizei präventiv sichergestellt wurden. Zu strafbaren Handlungen im Zusammenhang mit den "Waffen" kam es nicht.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell