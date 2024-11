Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrtsunfall mit verletzter Person

Greiz (ots)

Seelingstädt. Am 06.11.2024 gegen 12:30 Uhr kam es auf der L1081 am Gewerbepark Morgensonne zu einem Vorfahrtsunfall zwischen zwei PKW's. Eine 73-jährige wollte mit ihrem PKW, aus Richtung Crimmitschau kommend, auf die L1081 auffahren und übersah offenbar den vorfahrtsberechtigten 42-jährigen PKW Fahrer. Es kam zum Unfall, wobei sich die Frau schwer und der Mann leicht verletzten. Beide kamen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im unteren 5-stelligen Bereich. (BF)

