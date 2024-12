Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Einbruch in Tennisclub

Am Sonntag, 01. Dezember 2024, in der Zeit von 21:30 Uhr bis 23:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Ginsterweg und verschafften sich Zutritt zum dortigen Tennisclub. Anschließend flüchteten die Täter mit Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Löningen - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Montag, 02. Dezember 2024, in der Zeit von 02:18 Uhr bis 02:22 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Jahnstraße und verschafften sich Zutritt zum dortigen Einfamilienhaus. Der Täter wurde durch einen Bewohner überrascht und konnte flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

