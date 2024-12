Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Schwerpunktkontrolle der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta - Verkehrssicherheitsarbeit im Landkreis Cloppenburg im Hinblick auf Geschwindigkeitsüberwachung und Fahrradkontrollen

Am 02.12.2024, in der Zeit von 10:00 Uhr - 18:00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta zahlreiche Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf Verstöße gegen geltende Geschwindigkeitsbegrenzungen. Hierbei standen die Cloppenburger Straße in Molbergen, die Hemmelter Straße in Cappeln, aber auch die B 72 - Höhe Rastplatz Soestetal - im Fokus der Maßnahmen. Darüber hinaus wurde der Fahrradverkehr im Stadtgebiet Cloppenburg in Augenschein genommen. Im Ergebnis sehen sich fünf Fahrzeugführer mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit konfrontiert. Zwei PKW-Fahrer, die sich im Bereich der B 72 bewegt haben, müssen zudem mit einem Fahrverbot rechnen. Bei erlaubten 100 km/h lag der vorwerfbare Wert bei 142 km/h bzw. 143 km/h. Bei einem Fahrzeugführer wurde zudem eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Im Rahmen der Fahrradkontrollen im Stadtgebiet Cloppenburg wurden insgesamt 26 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Regelmäßig wurden Verstöße bezüglich des Fahrens in falscher Fahrtrichtung, Benutzung des Mobiltelefons und mangelhafter Beleuchtung festgestellt. Insbesondere die Situation im Bereich des Kreisverkehrs am Pingel-Anton zeigte erhöhten Handlungsbedarf im Hinblick auf sogenannte "Geisterradler" auf.

Auch in Zukunft werden wieder Schwerpunktkontrollen an diesen, aber auch anderen Orten in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta stattfinden.

Cloppenburg - Tageswohnungseinbruch

Unbekannte Täter brachen am Montag, den 02.12.2024, in der Zeit von 13:00 Uhr - 15:30 Uhr, gewaltsam die Haustür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Margaretenstraße auf. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 02.12.2024, kam es gegen 13:10 Uhr im Bereich Lankumer Ring / Cappelner Damm zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen mussten drei Fahrzeuge verkehrsbedingt an der Kreuzung hintereinander anhalten. Das erste Fahrzeug setzte scheinbar verkehrsbedingt zurück. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, setzte eine dahinter befindliche 19-jährige Garrelerin ebenfalls zurück, fuhr allerdings auf den hinter ihr stehenden PKW eines 18-jährigen Garrelers auf. Der Fahrzeugführer des ersten Fahrzeuges setzte indes seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall / Fahrradfahrer leicht verletzt

Am Montag, den 02.12.2024, gegen 18:25 Uhr, befuhr ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Emstek die Halener Straße in Fahrtrichtung Emstek. Als dieser beabsichtigte, nach rechts auf ein Grundstück einzubiegen, übersah er einen entgegen kommenden 19-jährigen Fahrradfahrer, der entgegen der Fahrtrichtung den Fahrradweg der Halener Straße in Fahrtrichtung Halen benutzte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell