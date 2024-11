Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Radfahrer kollidiert mit Pkw 58-Jähriger schwer verletzt

Rheine (ots)

Am Samstag (02.11.) hat es auf der Wadelheimer Chaussee einen schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Pkw gegeben. Eine 62-jährige Rheinenserin fuhr gegen 11.05 Uhr mit einem Mitsubishi ASX auf der Wadelheimer Chaussee in Richtung Haddorf. Zur selben Zeit fuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Rad auf dem Radweg, der zwischen dem Goldammerweg und dem Elsbrockweg die Wadelheimer Chaussee kreuzt, aus Richtung Innenstadt kommend. Er wollte die Wadelheimer Chaussee überqueren, um in Richtung Neuenkirchener Straße weiter zu fahren. Dabei fuhr der Radfahrer aus Unna (Kreis Unna) frontal in die rechte Seite des Mitsubishi und stürzte. Der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 62-Jährige wurde leicht verletzt. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

