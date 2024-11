Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Rennradfahrer schwer verletzt Nach Überholmanöver

Lengerich (ots)

Am Donnerstag (31.10.) ist es gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 61-jähriger Radfahrer aus den Niederlanden schwer verletzt wurde. Der Mann fuhr mit einem Rennrad auf der Osnabrücker Straße in Richtung Lengerich. Als er in Höhe der Schollbrucher Straße war, wollte er nach ersten Ermittlungen nach links in diese abbiegen. Zur selben Zeit versuchte eine 44-jährige Tecklenburgerin, die in einem Opel Corsa hinter dem Radfahrer fuhr, diesen zu überholen. Es kam zur Kollision und der Niederländer stürzte. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Tecklenburgerin blieb unverletzt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell