POL-ST: Greven, grauer Opel gestohlen Am Grünen Weg

Greven (ots)

Am Grünen Weg ist am Donnerstagnachmittag (31.10.24) ein Auto gestohlen worden. Es handelt sich um einen grauen Opel Signum mit dem amtlichen Kennzeichen ST-SP110. Der Wagen war gegen 16.00 Uhr am Grünen Weg auf Höhe der Kreuzung mit dem Hansaring abgestellt worden. Als die Eigentümer gegen 19.00 Uhr zum Auto zurückkehrten, war es nicht mehr da. Der Opel ist zur Fahndung ausgeschrieben worden. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455.

