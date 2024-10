POL-ST: Recke, Täter versuchen in Juweliergeschäft einzubrechen - Zeugen gesucht

Saerbeck (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag (28.10.), 19.00 Uhr bis Dienstag (29.10.), 07.00 Uhr in den Kindergarten an der Schulstraße, Ecke Lindenstraße eingestiegen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über eine Seitentür Zugang zum Kindergarten. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in zweistelliger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. ...

