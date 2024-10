Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Schwerer Verkehrsunfall, Kreuzung gesperrt, Nachtrag

Neuenkirchen (ots)

Am Dienstag (29.10.) ist es gegen 15.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Neuenkirchener Damm gekommen.

Ein 26-jähriger Mann aus Rheine fuhr mit einem Seat Ateca auf dem Neuenkirchener Damm aus Richtung Salzbergen kommend. Zur selben Zeit fuhr eine 16-Jährige aus Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) mit einem Leichtkraftfahrzeug, welches nicht schneller als 45 km/h fahren darf, auf der Straße Landersum aus Richtung Rheine kommend. Sie fuhr in den Kreuzungsbereich ein, um in Richtung Haddorfer See weiter zu fahren. Dabei übersah sie ersten Ermittlungen zufolge den Seat des Rheinensers. Es kam in der Kreuzung zur Kollision.

Der 26-jährige Rheinenser und seine Beifahrerin, eine 23-jährige Emsdettenerin, wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein 24-jähriger Mann aus Meppen (Landkreis Emsland), der als Beifahrer in dem Leichtkraftfahrzeug saß, wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 16-jährige Bad Bentheimerin wurde leicht verletzt. Auch sie kam in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich voll gesperrt. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort im Einsatz.

