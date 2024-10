Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Rheine, Pressetermin zur Eröffnung neuer Räume für die Kriminalprävention, auch Standort für den Bezirksdienst

Kreis Steinfurt, Rheine (ots)

Für die wichtige Präventionsarbeit im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung im Kreis Steinfurt hat das Fachkommissariat Kriminalitätsprävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Steinfurt neue Räumlichkeiten an der Marktstraße in Rheine bezogen. Auch der Bezirksdienst der Polizeiwache Rheine hat dort nun einen weiteren präsenten Standort in der Rheiner Innenstadt.

In einem ehemaligen Ladenlokal an der Marktstraße haben die Polizistinnen und Polizisten nicht nur mehr Platz, sondern künftig auch die Möglichkeit, Bürgerinnen und Bürger zu Informationsveranstaltungen einzuladen. Hier ist die Polizei Ansprechpartner vor Ort. In dem neuen Gebäude befinden sich neben Büroräumen auch ein Vortragsbereich sowie ein Ausstellungsbereich, in dem beispielsweise technische Einrichtungen für den Einbruchschutz vorgeführt werden können.

Zur Vorstellung der neuen Räume laden wir die Presse herzlich ein: Dienstag, 5. November, um 10 Uhr an der Marktstraße 15-17 in Rheine

Neben dem Abteilungsleiter Polizei, Jörg Voigt, sowie den beteiligten Wach- und Direktionsleitern werden der Behördenleiter und Landrat des Kreises Steinfurt, Dr. Martin Sommer, sowie der Bürgermeister der Stadt Rheine, Dr. Peter Lüttmann anwesend sein. Hinzu kommen Beamte der Kriminalprävention und des Bezirksdienstes sowie weitere Vertreter der Kreispolizeibehörde.

Im Anschluss an einen offiziellen Teil wird es eine Führung durch die neuen Räume geben. Außerdem besteht die Möglichkeit, mit den Anwesenden ins Gespräch zu kommen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie an diesem Pressetermin teilnehmen und bitten um eine Anmeldung bis zum Montag, 04.11.2024 bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kreispolizeibehörde Steinfurt: Telefon 02551/15-2200, E-Mail: pressestelle.steinfurt@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell