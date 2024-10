POL-ST: Kreis Steinfurt, Warnung vor Spendenbetrügern

Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind in Schotthock in ein Fahrradgeschäft eingebrochen. Die Täter schlugen ersten Erkenntnissen zufolge in der Nacht zu Freitag (25.10.24) gegen 03.20 Uhr eine Schaufensterscheibe ein und gelangten so in das Geschäft an der Ludgeristraße/Ecke Sachsenstraße. Ein Zeuge vernahm um diese Uhrzeit ein Klirren und meldete dies der ...

mehr