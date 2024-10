Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht mit einem Verletzen Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Samstag (26.10.) um ca. 16.45 Uhr ist es in Rheine-Elte zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht gekommen. Ein 86-jähriger Geschädigter beabsichtigte mit seinem Dreirad-Pedelec die Brückenstraße, Höhe Flurweg, zu überqueren. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der 86-Jährige ein Auto, dass aus Richtung Mesum kommend in Richtung Elte fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der 86-jährige verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer hielt zunächst am Unfallort an, fuhr aber dann in Richtung Elte davon. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen Kleinwagen in der Farbe Blau gehandelt haben. Der Fahrzeugführer wird folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 70-80 Jahre alt, graue Haare, normale Statur, er trug eine Sonnenbrille. Die Polizei sucht den Fahrer des PKW oder Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen PKW machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine unter 05971-9 38 42 15.

