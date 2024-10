Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Fahrradfahrer stürzt Schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Freitagabend (25.10.) gegen 21.20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Kreuzung Poststraße/Schulstraße. Ein 50-jähriger Ibbenbürener ist mit seinem Fahrrad auf der Schulstraße in Richtung Lerchenweg gefahren. Auf der Poststraße war zeitgleich eine 15-Jährige mit ihrem Pedelec unterwegs. Sie bog nach links in die Schulstraße ein. Dies übersah der 50-jährige Fahrradfahrer. Die Pedelec-Fahrerin konnte auf den Gehweg ausweichen, der Fahrradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen dabei zu. Er wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Bei dem Ibbenbürener konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Aufgrund dessen wurde ihm danach eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein geringer Sachschaden am Fahrrad des Verletzten. Der Schwerverletzte trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Die Polizei appelliert an alle Rad- und Pedelecfahrer: Tragen Sie jederzeit einen Helm. Dieser schützt sie nicht vor Unfällen, aber er kann schwere Verletzungen am Kopf verhindern.

