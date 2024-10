Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Audi gestohlen Am Rotkäppchenweg

Ibbenbüren (ots)

Am Rotkäppchenweg in Laggenbeck ist ein Auto gestohlen worden. Ein roter Audi Q5 parkte in der Einfahrt eines Einfamilienhauses, das nahe dem Gretelweg liegt. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag (24.10.24), 19.30 Uhr, und Freitag (25.10.24), 12.30 Uhr. Das amtliche Kennzeichen lautet ST-TI303. Der Wert des Audis liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Der Wagen ist zur Fahndung ausgeschrieben worden. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

