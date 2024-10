Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Auto aufgebrochen Bargeld aus Handtasche gestohlen

Steinfurt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (26.10.24), 19.00 Uhr, und Sonntag (27.10.24), 06.00 Uhr, ist am Wilmsberger Weg in Borghorst ein Auto aufgebrochen worden. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe auf der Beifahrerseite eines grauen Audi A4 ein, der nahe der Elisabethstraße abgestellt war. Die Kriminellen stahlen aus dem Auto Bargeld in zweistelliger Höhe, das sich in einer Handtasche befunden hatte. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise entgegen, bei der Wache in Steinfurt unter Telefon Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass es wichtig ist, sämtliche Wertgegenstände sowie Taschen und Portemonnaies niemals im Auto zu lassen. Auch wenn Sie den Wagen nur kurz verlassen, nehmen Sie ihre Wertsache mit! Handtaschen, Rücksäcke und Einkaufsbeutel im Auto geben Tätern einen Anreiz.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell