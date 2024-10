Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Messenger-Betrug

Am Mittwochvormittag (23.10.) hat ein Rheinenser eine SMS-Nachricht auf sein Handy bekommen, die angeblich von seiner Sparkasse stammte. In der SMS stand, dass seine S-Push-Tan abgelaufen sei. Dazu war ein Link angegeben, den der Mann anklicken sollte, um sich wegen des angeblichen Problems mit der Sparkasse in Verbindung zu setzen.

Der Rheinenser tat dies und kurze Zeit später meldete sich mit einer Mobilfunknummer ein angeblicher Mitarbeiter der Bank. Der sagte ihm, dass es unvollständige und doppelt erfasste Überweisungen auf seinem Konto geben würde. Der Mann aus Rheine führte danach alle nachfolgenden Anweisungen des angeblichen Mitarbeiters durch. Anschließend stellte er fest, dass von seinem Konto zwei Beträge im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags abgebucht worden waren.

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang noch mal darauf aufmerksam: Klicken Sie niemals auf Links, die Ihnen unaufgefordert von unbekannten Nummern per Messenger auf Ihr Handy geschickt werden. Informieren Sie sich persönlich bei dem angeblichen Absender und fragen Sie nach, ob tatsächlich ein Problem mit ihrem Konto besteht. So klärt sich ein Betrugsversuch schnell auf und es entsteht kein Schaden.

