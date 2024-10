POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus

Lengerich (ots) - In der Nacht von Mittwoch (23.10.) auf Donnerstag (24.10.) ist an der Wahringstraße ein Audi SQ7 von unbekannten Tätern entwendet worden. Der graue Audi wurde am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr vor einem Einfamilienhaus abgestellt. Am frühen Donnerstagmorgen gegen 02.50 Uhr stellte der Halter fest, dass das Fahrzeug nicht mehr dort stand. Der Wagen hat das amtliche Kennzeichen TE-SQ 7777. Die Polizei ...

