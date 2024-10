Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl von Baustelle

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Dienstag (22.10.), 16.30 Uhr bis Mittwoch (23.10.), 07.00 Uhr unbefugt Zugang zu einer Baustelle an der Kolpingstraße, Ecke Kirchplatz verschafft. Auf dem Gelände brachen die Unbekannten gewaltsam einen Baustellencontainer auf. Daraus entwendeten sie diverse Werkzeuge und Stromkabel. Der Schaden liegt im hohen dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen zur angegebenen Tatzeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

