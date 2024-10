Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenüren, E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (23.10.) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer E-Scooter-Fahrerin gekommen. Ein 79-jähriger Ibbenbürener fuhr gegen 18.15 Uhr mit einem Peugeot 108 auf der Lindenstraße in Richtung Tecklenburger Straße. Dort wollte er nach links in diese einbiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen die 43-jährige E-Scooter-Fahrerin, die auf der Tecklenburger Straße in Richtung Mettinger Straße fuhr. Es kam zur Kollision, bei der die Ibbenbürenerin stürzte. Sie verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

