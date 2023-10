Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrerin stürzt und verletzt sich - Lkw-Fahrer flüchtet

Bad Oeynhausen (ots)

Am Samstagvormittag ist eine Rollerfahrerin bei einem Sturz auf der Detmolder Straße im Stadtteil Lohe verletzt worden. Der Fahrer eines beteiligten Lkw flüchtete.

Die 16-jährige Bad Oeynhausenerin war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad auf der Detmolder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Ihren Angaben zufolge näherte sich ihr von links aus der Loher Straße ein Lkw. Auf Höhe der Kreuzung beabsichtigte dessen Fahrer nach links in die Detmolder Straße abzubiegen und seine Fahrt ebenfalls in nördliche Richtung fortzusetzen. Anstatt zu warten, fuhr der Lastkraftwagen in den Kreuzungsbereich ein. Die Jugendliche wich dem Fahrzeug aus und verlor auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Zweirad. In Folge dessen stürzte sie auf den Asphalt und zog sich Verletzungen zu. Auch der Roller nahm Schaden. Der Fahrer entfernte sich mit seinem Gespann, ohne sich um das verletzte Mädchen und den beschädigten Roller zu kümmern. Eine Autofahrerin, die den Unfall beobachtet hatte, kümmerte sich um die Verletzte. Nachdem sie die Unfallstelle abgesichert und den Notruf gewählt hatte, leistete sie Erste Hilfe. Von einem Rettungswagen wurde die Jugendliche zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht.

Ermittlungen führten die Polizeibeamten auf die Spur eines 27-jährigen Mannes aus Hiddenhausen. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Fahrer im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift antreffen. Auf den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort zukommen.

