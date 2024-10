Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch (23.10.) um kurz vor 17.00 Uhr auf der Straße Lerchenfeld gekommen. Eine 76-jährige Emsdettenerin fuhr mit ihrem Pedelec auf der Lerchenstraße in Richtung Nordwalder Straße. Als sie in Höhe der Hannah-Höch-Straße fuhr, wollte ein 61-jähriger Emsdettener mit seinem Skoda Kamiq von der Hannah-Höch-Straße kommend nach rechts in die Straße Lerchenfeld abbiegen. Ersten Ermittlungen zufolge übersah er die Pedelec-Fahrerin, und es kam zur Kollision. Die Emsdettenerin stürzte und verletzt sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt etwa 1.100 Euro.

