BPOL-HRO: Diebstahlserie aufgedeckt - Täter auf frischer Tat aufgegriffen

Güstrow (ots)

Güstrow, am Samstagnachmittag den 28. September wurden die Bundespolizeiinspektion Rostock sowie die Landespolizei durch die DB AG alarmiert. Hintergrund war ein Alarm beim ehemaligen Stellwerk in Güstrow-Priemerburg. Vor Ort stellten die Bundespolizisten und Polizeibeamte des PHR Güstrow gemeinsam einen 39-jährigen Deutschen auf frischer Tat als er diverse Kabelrollen stehlen wollte. Diese waren bereits zum Abtransport vorbereitet. Der Tatverdächtige gestand noch am Einsatzort die ihm vorgeworfene Tat sowie eine weitere, zuvor begangene Diebstahlserie an derselben Örtlichkeit.

Das Amtsgericht Rostock ordnete die Durchsuchung für die Wohnräume des Beschuldigten an.

In der Wohnung des Tatverdächtigen entdeckten die Beamten mehrere Beutel, Eimer und Taschen mit abisolierten Kabeln sowie Werkzeuge, die zur Vorbereitung der Diebstähle genutzt wurden. Zusätzlich wurden ein Fahrrad und ein E-Scooter festgestellt, die als gestohlen gemeldet waren.

Gegen den Deutschen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

