Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Wer kann sachdienliche Angaben machen?

Rostock (ots)

Derzeit noch unbekannte(r) Täter besprühten während eines planmäßigen Halts der S-Bahn am Haltepunkt Parkstraße am 25. September 2024 um 23:36 Uhr diese mit drei Graffiti. Hierzu hinderten sie den Zug an der Weiterfahrt, indem sie die äußere Notentriegelung der Türen betätigten, um die Graffiti anzubringen. Diese konnten jedoch nicht fertiggestellt werden, da der Zug seine Fahrt in Richtung Warnemünde fortsetzte. Angebracht wurden Schriftzüge in den Farben weiß und schwarz in einer Größe von ca. 10 Quadratmetern. Die Bundespolizeiinspektion Rostock hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen und wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu verdächtigen Beobachtungen im Umfeld des S-Bahnhofs Parkstraße in der Nacht vom 25. auf den 26. September 2024 machen können, sich unter der Telefonnummer 0381/2083-1111 oder -1112 zu melden. Alternativ nimmt jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell