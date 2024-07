LPI-J: Versuchter Mopeddiebstahl

Weimar (ots) - Am Sonntag gegen 20:30 Uhr befuhr eiine 16-jährige Kradfahrerin die Landstraße aus Klettbach kommend in Richtung Schellroda. In einer Rechtskurve kam sie vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, rutschte auf dem unbefestigten Randstreifen aus und stürzte auf die rechte Seite. Dabei zog sie sich Verletzungen am Knie zu und musste in der Zentralklinik stationär aufgenommen werden. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. ...

