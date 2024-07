Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer übersehen

Weimar (ots)

Am 28.07.2024 gegen 14:45 Uhr befuhr der Fahrerin eines Pkw BMW die Belvederer Allee aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Schloß Belvedere. Parallel zur Fahrbahn fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Radfahrer auf dem Radwweg. Als die Pkw-Fahrerin rechts in die Straße "Am Tälchen" abbog, übersah sie den Radfahrer und es kam zur Kollision. Hierbei zog sich der Radler mehrere Schürfwunden zu und wurde an der Schulter verletzt. Eine Alkoholkontrolle bei der Fahrerin ergab einen Wert von 0,81 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro am Pkw und 500 Euro am Fahrrad. Der Radfahrer konnte nach einer Behandlung im Rettungswagen entlassen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell