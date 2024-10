Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster Zehnjähriger wieder da - Junge wohlauf in Berlin angetroffen

Hannover (ots)

Ein seit Freitagabend, 18.10.2024, in Hannover vermisst gemeldeter Zehnjähriger ist wieder da. Der Junge, der eigentlich in Berlin lebt und in Niedersachsen nur zu Besuch war, wurde am Samstag von der Berliner Polizei angetroffen und ist wohlauf. Er befindet sich inzwischen in der Obhut seiner Mutter.

Nachdem der Zehnjährige seinem Vater während eines gemeinsamen Besuchs in Hannover weggelaufen war, hatte sich der Junge offensichtlich eigenmächtig auf den Heimweg gemacht und war nach Berlin gereist. Da er am Freitagabend an der elterlichen Wohnung niemanden antraf, begab er sich zu einer Freundin, bei der er übernachtete. Deren Eltern erhielten erst im Laufe des Samstags Kenntnis von der großangelegten Suche nach dem Jungen und gaben den entscheidenden Hinweis zum Verbleib des Jungen.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe bei der Suche nach dem Jungen. Die ursprüngliche Pressemitteilung mitsamt Foto des Jungen wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram

