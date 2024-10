Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Radfahrerin von über Fahrbahn rutschendem Motorrad getroffen und lebensgefährlich verletzt - Kradfahrer war bei Notbremsung zu Fall gekommen

Hannover (ots)

Bei einem Unfall im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp sind am Samstag, 19.10.2024, eine Radfahrerin lebensgefährlich und ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Beim Versuch, einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin zu verhindern, war der Motorradfahrer gestürzt. Das infolge des Sturzes über die Fahrbahn rutschende Fahrzeug erfasste dann die Radfahrerin. Wer kann Hinweise geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr ein 25-Jähriger mit seiner Suzuki am Samstagmittag gegen 12:55 Uhr die Straße "Holzwiesen" in Richtung Kugelfangtrift. Zur gleichen Zeit befuhr eine 85 Jahre entgegen der erlaubten Richtung den linksseitigen Radweg der Straße Holzwiesen in Richtung Dunantstraße mit ihrem Fahrrad. In Höhe der Salzwedeler Straße nutzte die Radfahrerin dann einen abgesenkten Bordstein, um die Fahrbahn zu überqueren, missachtete dabei jedoch die Vorfahrt des Motorradfahrers.

Dieser leitete eine Notbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei rutschte das Motorrad jedoch weg. Der Fahrer stürzte auf die Straße und verletzt sich dabei leicht. Das Motorrad rutschte über den Asphalt und prallte gegen die Radfahrerin. Die Seniorin kam dadurch ebenfalls zu Fall und stürzte auf die Straße. Hierbei erlitt sie lebensgefährliche Verletzungen. Beide Unfallbeteiligten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden mit einigen hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

