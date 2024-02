Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vorläufige Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Restaurant-Einbruch

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - In der Nacht zu Dienstag, 27.02.2024, kam es zu einem Einbruch in einen Gastronomiebetrieb in der Frankenstaße nahe des Berliner Kreisels. Die Polizei hat zwei tatverdächtige Heranwachsende aus Hildesheim vorläufig festgenommen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen ging auf der Wache in der Schützenwiese gegen 03:50 Uhr eine Meldung wegen eines Einbruchalarms an der Gaststätte ein. Mehrere Streifenwagen rückten umgehend aus und die Einsatzkräfte umstellten das betroffene Objekt. Dabei bemerkten sie, dass tatsächlich ein Einbruch vorlag. Über ein Fenster hatten sich die Täter Zugang ins Innere verschafft und dort nach Diebesgut gesucht. Im Gebäude konnten die Polizeibeamten niemanden mehr antreffen. Unter einer Veranda entdeckten sie jedoch zwei 18 und 20 Jahre alte Männer, die sich dort versteckt hatten.

Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Nach Abschluss aller Maßnahmen waren diese zu entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen gegen die jungen Männer wegen Einbruchdiebstahls dauern indes an.

Zum möglichen Diebesgut liegen der Polizei noch keine Informationen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell