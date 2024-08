Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall führt zu Verkehrsbehinderungen

Zweibrücken (ots)

Ein Verkehrsunfall führte am Donnerstagmittag (22. August 2024) zu Beeinträchtigungen im Feierabendverkehr. Kurz vor 16 Uhr bog eine 36-Jährige von der Rosengartenstraße nach rechts in die Saarlandstraße ab. Hier setzte sie zunächst ihre Fahrt fort, kam dann aber nach circa 70 Metern nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Unfall verletzte sich die 19-jährige Beifahrerin im Fahrzeug und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Ford Fiesta entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Unfallaufnahme sowie den Aufräumarbeiten kam es zu Beeinträchtigungen im Feierabendverkehr sowie zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Saarlandstraße. |pizw

