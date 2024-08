Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Landesstraße 467/Betrunkener Fahrradfahrer

Käshofen (ots)

Einen Atemalkoholwert von über drei Promille wies ein 53-jähriger Fahrradfahrer am Mittwoch, 21.08.2024, kurz vor 20.00 Uhr auf, der mit seinem Fahrrad auf der Landestraße 467 bei Käshofen unterwegs war. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht und eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren in Trunkenheit wurde eingeleitet. /pizw

