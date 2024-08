POL-PDPS: Drogenbeeinflusste Fahrzeugführer

Contwig (ots) - Am Montag, den 19.08.2024, in der Zeit von 14:30-19:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Habichtstraße in Contwig einzudringen. Durch den Versuch die Vorder- und Hintertür zu öffnen wurden die beiden Türschlösser beschädigt. Ein Eindringen in das Einfamilienhaus ist jedoch nicht gelungen, so dass es lediglich zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro kam. Zeugen ...

mehr