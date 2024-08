POL-PDPS: Bei drogenbeeinflusstem Fahrer Haschisch und Marihuana sichergestellt

Kleinsteinhausen (ots) - Am Mittwoch, 21.08.2024 zwischen 08.00 Uhr und 09.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Großsteinhauser Straße geparkten, weißen PKW Dacia Sandero. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000.- Euro. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher vom ...

mehr