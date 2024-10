POL-ST: Saerbeck, Brand

Rheine (ots) - An der Dechant-Römer-Straße, nahe der Straße Im Klosterhook, sind Einbrecher am Donnerstagabend (24.10.24) in ein Einfamilienhaus eingestiegen. In der Zeit zwischen 17.50 Uhr und 20.15 Uhr schlugen sie eine Scheibe ein und öffneten gewaltsam eine Tür des Wintergartens. Die Räume durchsuchten die Einbrecher nach Diebesgut, Schränke und Schubladen wurden durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch ...

