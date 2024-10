Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Rennradfahrer und Auto kollidieren Rennradfahrer schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Samstagmittag (26.10.) gegen 12.20 Uhr ereignete sich auf der Sinniger Straße, Höhe Veltrup, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Autofahrer. Ein 67-Jähriger fuhr mit seinem Rennrad auf dem Radweg entlang der L590, Sinninger Straße, in Richtung Riesenbeck. Ein 34-jähriger Emsdettener fuhr auf der Straße Veltrup und bog auf die Sinninger Straße nach rechts ab. Hierbei übersah er den Rennradfahrer aus Rheine und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Rennradfahrer wurde dadurch schwer verletzt. Er wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 700 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell