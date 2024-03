Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Fußgängerin von Pkw erfasst - Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.03.2024, gegen 18.00 Uhr, wurde eine 84-jährige Fußgängerin von einem 24-jährigen Pkw-Fahrer erfasst. Die 84-Jährige betrat in der Schopfheimer Straße, in der Nähe eines Autohauses, die Fahrbahn um die Straße zu überqueren. Dabei übersah sie einen 24-jährigen Pkw-Fahrer. Die Fußgängerin wurde von der Fahrzeugfront des Pkw erfasst und nach links abgewiesen. Sie kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

