POL-FR: Schopfheim: Garage auf Vereinsgelände aufgebrochen - Motorräder entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Montag, 11.03.2024, gegen 15.25 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 34 und an der Einmündung der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden-Süd zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Eine 84 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Mercedes die Bundesstraße 34 und will bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage in Richtung Herten gefahren sein. Ein 43 Jahre alter Mann ...

