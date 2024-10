Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Steinfurt, Trunkenheitsfahrten Autofahrer mit 1,4 und 3,1 Promille unterwegs

Rheine,Steinfurt (ots)

Am Samstagabend (26.10.) hat die Polizei in Rheine Informationen über einen auffällig fahrenden Pkw erhalten. Durch Zeugenhinweise konnten die eingesetzten Beamte das Fahrzeug in Mesum auf der Rheiner Straße feststellen. Während der Verkehrskontrolle konnte ein deutlicher Alkoholgeruch bei dem 82-jährigen Fahrer aus Rheine festgestellt werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, und der Führerschein wurde sichergestellt. So erging es auch einem 28-jährigen Autofahrer auf der B54 in Höhe der Ausfahrt Nordwalde. Dort nahmen Streifenbeamte in den frühen Sonntagmorgenstunden (27.10.) ein auffällig fahrendes Auto wahr und kontrollierten dies daraufhin. Sie konnten das Fahrzeug schließlich in Höhe der Ausfahrt Steinfurt Dumte anhalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte das, er zeigte zu diesem Zeitpunkt einen Wert von 3,1 Promille an. Dem 28-Jährigen wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen, und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Die Polizei appelliert an dieser Stelle noch einmal, dass beim Genuss von alkoholischen Getränken oder andere berauschender Mittel keine Fahrzeuge mehr geführt werden dürfen. Auch das Fahrrad ist dann nicht die richtige Wahl des Verkehrsmittels. Dadurch gefährden Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer erheblich. Lassen Sie sich stattdessen von einem nüchternen Bekannten fahren, nehmen Sie den Bus oder ein Taxi.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell