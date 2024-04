Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B328

Großbottwar: Zwei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Ludwigsburg (ots)

Ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr auf der Bundesstraße 328 bei Großbottwar forderte am Montagmorgen (22.04.2024) zwei Leichtverletzte und etwa 70.000 Euro Sachschaden. Eine 45-jährige Skoda-Fahrerin war kurz nach 09:00 Uhr aus Kleinaspach kommend in Richtung der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim unterwegs. Kurz nach der Einmündung der Landesstraße 1100 kam sie aus noch nicht abschließend geklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr, wo sie frontal mit dem entgegenkommenden Mazda eines 36-Jährigen kollidierte. Die 45-Jährige und der 36-Jährige wurden dabei jeweils leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn musste die Bundesstraße 328 zwischen den Einmündungen der Landesstraße 1100 und der Landesstraße 2253 bis gegen 14:00 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Neben Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Ludwigsburg war auch Personal von Rettungsdienst, Feuerwehr und der Straßenmeisterei im Einsatz.

