Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Fahrradgeschäft Scheibe eingeschlagen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in Schotthock in ein Fahrradgeschäft eingebrochen. Die Täter schlugen ersten Erkenntnissen zufolge in der Nacht zu Freitag (25.10.24) gegen 03.20 Uhr eine Schaufensterscheibe ein und gelangten so in das Geschäft an der Ludgeristraße/Ecke Sachsenstraße. Ein Zeuge vernahm um diese Uhrzeit ein Klirren und meldete dies der Polizei. Als diese am Einsatzort eintraf, stellte sie die zerstörte Scheibe fest. Derzeit wird davon ausgegangen, dass mindestens ein E-Bike gestohlen wurde. Genaue Angaben dazu liegen noch nicht vor. Die Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise entgegen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell