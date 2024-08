Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Alkoholisierter 24-Jähriger pöbelt und begeht anschließend Diebstähle

Schortens (ots)

Ein alkoholisierter 24-Jähriger verursachte in der Nacht vom 01.08.2024 auf den 02.08.2024 mehrere polizeiliche Einsätze in Heidmühle, die zum Teil Strafverfahren nach sich ziehen.

Zunächst fiel der 24-Jährige gegen 22:10 Uhr, im Bereich der Alten Ladestraße vor zwei Lokalen auf. Er pöbelte laut herum und belästigte dortige Gäste und das Personal.

Die hinzugerufenen Polizeikräfte aus Jever stellten bei dem Mann ein mitgeführtes Messer sicher und der Mann entfernte sich auf Aufforderung der Kräfte anschließend von der Örtlichkeit.

Gegen 00:58 Uhr wurde dann der Polizei mitgeteilt, dass aktuell eine männliche Person versuche, sich widerrechtlich Zutritt zu der Garage eines Wohnhauses in der Tom-Brok-Straße in Schortens zu verschaffen. In unmittelbarer Tatortnähe wurde abermals der 24-Jährige durch die Polizei angetroffen. Bei der Durchsuchung seiner Person wurden nun auch fremde Ausweispapiere und weitere fremde Dokumente aufgefunden.

Durch Ermittlungen in der gleichen Nacht wurde festgestellt, dass diese offenbar unmittelbar zuvor aus einem Pkw in der Bahnhofstraße in Schortens entwendet wurden.

Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest wies noch eine Atemalkoholkonzentration von 1,53 Promille aus.

Den 24-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell