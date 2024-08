POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wilhelmshaven (ots) - Am 31.07.2024, zwischen 12:30 - 18:45 Uhr, wurde ein auf einem Parkplatz in der Industriestraße abgestellter Pkw vermutlich beim Ein-oder Ausparken durch einen anderen Pkw beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

