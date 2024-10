Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Zwei Motorradfahrer bei Stürzen verletzt

Greven (ots)

Am Samstagmittag (26.10.) sind in Greven zwei Motorradfahrer gegen 13.20 Uhr auf der Hanseller Straße in einen Graben gerutscht. Ein Fahrer verletzte sich schwer, ein weiterer leicht.

Die Motorradfahrer fuhren in einer Gruppe von mehreren Fahrzeugen von Altenberge kommend in Richtung Greven. In einer Kurve auf der Hanseller Straße rutschten zwei von ihnen nach ersten Ermittlungen aufgrund einer Flüssigkeit auf der Fahrbahn in den Graben. Vermutlich handelte es sich bei der Flüssigkeit um Fahrzeugöl.

Ein 61-jähriger Mann aus Haltern am See (Kreis Recklinghausen) verletzte sich dabei schwer, ein 60-jähriger Mann aus Altenberge wurde leicht verletzt. Beide Männer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt etwa 3.300 Euro.

Die Hanseller Straße war für die Unfallaufnahme und die anschließende Reinigung der Fahrbahn für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell