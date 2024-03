POL-HRO: Brand eines Gastanks einer Biogasanlage bei 18184 Fienstorf

Rostock (ots) - Durch eine erforderliche Vollbremsung verletzten sich am 08.03.2024 in der Tessiner Straße in Rostock drei Insassen in einem Linienbus leicht. Zum Unglückszeitpunkt befuhr gegen 13:00 Uhr eine 60-jährige Fahrerin eines VW Golf die Tessiner Straße in Rostock und wollte nach links auf ein Grundstück einbiegen. Dabei übersah diese den in gleicher Richtung neben dem VW fahrenden Linienbus. Um eine ...

