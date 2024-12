Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Am Montag, den 02.12.2024, wurde gegen 06:40 Uhr eine 31-jährige Vechtaerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 55-jährige PKW-Fahrerin aus Bohmte die Lohner Straße und beabsichtigte in die Lüscher Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie die zu Fuß entgegenkommende Vechtaerin. Nach dem Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag, den 30.11.2024, in der Zeit von 09:45 Uhr bis 11:00 Uhr, eine Mauer im Bereich des Ohlkenbergsweges und verließ im Anschluss die Verkehrsunfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491/999360 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 02.12.2024, in der Zeit von 09:35 Uhr bis 09:50 Uhr, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß abgestellten Transporter auf einem Seitenstreifen der Bahnhofstraße. Durch den Zusammenstoß wurde der Seitenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung an Gebäude

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag, 29.11.2024 bis Samstag, 30.11.2024, ein Kassenhaus am Hartenbergsee in Goldenstedt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444/967220 entgegen.

