Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Erkrath/Hilden - 2404006

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Ein bislang unbekannter Fahrer beging am Samstag, 30. März 2024, in einem Zeitraum zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäfts am "Hochdahler Markt". Die Fahrerin eines grünen Skoda Citigo stellte ihren Wagen dort ab und fand bei ihrer Rückkehr die frischen Unfallschäden in Form von Kratzern am hinteren linken Kotflügel vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Auch in Hilden kam es zu einer Verkehrsunfallflucht: Bereits am Mittwoch, 27. März 2024, wurde eine 18-jährige Fußgängerin von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren. Die junge Hildenerin führte ihren Hund gegen 12:45 Uhr entlang der Wilhelmine-Fliedner-Straße aus, als ein dunkelgrauer Kleinwagen rückwärts auf Höhe der Hausnummer 13 aus einer Einfahrt fuhr und die 18-Jährige dabei touchierte. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin setzte die Fahrt in Richtung Karnaper Straße fort, ohne stehenzubleiben. Die Person habe schulterlanges, lockiges Haar in der Farbe brünett und habe eine normale Statur.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell