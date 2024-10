POL-WAF: Sendenhorst. Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Hinweise erbeten.

Polizei Warendorf

Am Mittwoch (16.10.2024) kam es in der Zeit von 10.15 bis 14.00 Uhr an der Von-Liebig-Straße in Sendenhorst zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein am Fahrbahnrand geparkter, schwarzer Fiat Punto an der Front beschädigt wurde. Der Verursacher beging nach dem Unfall Fahrerflucht. Zur Unfallzeit hatte vor dem Pkw ein Lkw mit blauer Plane und weißer Aufschrift gestanden. Ob dieser am Unfall beteiligt ist, steht nicht fest. Wer kann Angaben zum geparkten Lkw oder zum Unfallhergang machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

