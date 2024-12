Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Diebstahl aus Transporter

Ebenfalls in der Zeit von Dienstag, 03.12.2024 (18:00 Uhr) bis Mittwoch, 04.12.2024 (06:00 Uhr) brachen unbekannte Täter gewaltsam die Tür eines Transporters in der Straße "Beim Schullenort" in Bösel / Petersdorf auf. Auch hier war Zielrichtung der Diebstahl von Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter 04494/9226210 entgegen.

